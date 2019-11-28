قائد الجيش الجزائري يرفض أي تدخل أجنبي

زيادة العزم
وقال قايد صالح في كلمة توجيهية ألقاها في قيادة القوات الجوية الجزائرية إنه «بقدر ما نفتخر بأن جيشنا بلغ هذه المنزلة السامية والمرتبة الرفيعة في قلوب الجزائريين، يزداد عزمنا وتتقوى إرادتنا على المضي قدما برفقة الشعب الجزائري للوصول إلى غايتنا وهي بناء دولة جزائرية قوية ومتماسكة ومزدهرة».
وأضاف أن الجيش «حامي حمى الجزائر سيبقى دوما يعرف كيف يقيّم مستوى التحديات المعترضة ويعرف كيف يستقري أحداثها ويعرف كيف يعد لها العدة المناسبة بما يجعله يكون في كل وقت وحين بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استهداف وطننا».
حرة ومستقلة
وأوضح قايد صالح أن بلاده «حرة ومستقلة وسيدة في قرارها، ولا تقبل أبدًا أي تدخل وأي إملاءات ولا تخضع للمساومات من أي طرف مهما كان»، مؤكداً أن الشعب الجزائري سيفشل محاولات من أسماهم بـ»الشرذمة من العصابة التي بعد فشل جميع خططها تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية لاسيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين».
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