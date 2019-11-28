تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية إرهابية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، إنه سيصنف عصابات المخدرات المكسيكية على أنها «إرهابية»، زاعما أنها مسؤولة عن مقتل 100 ألف أميركي.

وأضاف ترمب في مقابلة مع بيل أورايلي، مذيع شبكة «فوكس نيوز» السابق: «سيتم تصنيفها.. انظروا، نحن نفقد 100 ألف شخص سنويا بسبب ما يحدث وما يأتي من المكسيك»، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وأوضح أنه عمل على تصنيف تلك العصابات خلال الـ90 يوما الماضية، واصفا تلك العملية بأنها «ليست سهلة».

وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد تغريدة قال فيها «المكسيك لن تسمح أبدا بأي إجراء يمثل انتهاكا لسيادتها الوطنية»، وأضاف «لقد أعلمت الولايات المتحدة الأميركية بالفعل بموقفنا بالإضافة إلى عزمنا التعامل مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود».