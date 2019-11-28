لقاء متوقع بين بوتين وزيلينكسي

أعلن الكرملين أمس أنّه من المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمرة الأولى خلال قمة تعقد في باريس في 9 ديسمبر بوساطة فرنسية وألمانية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف «أعتقد أننا نتجه إلى لقاء ثنائي. سيكونان في نفس الغرفة، وبطبيعة الحال، سيتحادثان»، وأوضح أنّ برنامج اللقاء قيد التحضير. وسيكون ذلك أول لقاء بين الرجلين في وقت تتسم العلاقات بين البلدين بالعدائية منذ وصول قادة موالين للغرب عام 2014 إلى السلطة في كييف، ثم ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، واندلاع حرب مع الانفصاليين المقربين من موسكو في شرق أوكرانيا.



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