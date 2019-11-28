موسكو تعتقل أحد مؤيدي داعش

أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية أمس، اعتقال مواطن طاجيكي متهم بتجنيد عناصر في صفوف تنظيم «داعش»، المحظور في روسيا في مدينة إيركوتسك الروسية.

وجاء في بيان اللجنة «طبقا للتحقيق، فإن المتهم الذي كان في إيركوتسك، وهو مؤيد نشط لتنظيم داعش أجرى محادثات مع أصدقائه لفترة طويلة بهدف إشراكهم في أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابية، وأن هذا الشاب حثهم على الانضمام إلى التنظيم والمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب التنظيم».

وأثبتت لجنة التحقيق الروسية أن المتهم كان عضوا نشطًا في عصابة في إيركوتسك، كانت تعمل على اختطاف المواطنين والابتزاز وتسويق الأسلحة، فيما تضرر من أفعال تلك العصابة 9 أشخاص.