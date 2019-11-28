شلل في جنوب العراق والداخلية تعلن تحرير ضابط مختطف

فيما تتواصل مظاهر قطع الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية والمدارس في عدة مدن عراقية، أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أمس، تحرير اللواء ياسر عبدالجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية الذي اختطف قبل أيام من قبل ملثمين في حي الجادرية ببغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الياسري قوله: «قوة برئاسة مدير مكافحة الإجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبدالجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية بعد مصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج بغداد».

ميدانياً، قطعت أمس أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق غداة يوم دموي، فيما أعلنت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية عن إغلاق جميع مدارس الأطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف المقدستين، إضافة إلى مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل الواقعة إلى الشرق من كربلاء.

سحب الدخان

وتواصل أمس تصاعد سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء التي يزورها الملايين سنويا قادمين من عموم العراق ومختلف دول العالم، فيما واصل متظاهرون قطع عدد كبير من الطرق في وسط المدينة وعلى مداخلها، أبرزها قطع طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالي مئة جريح أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن.

موجة الاحتجاجات

وشهدت مدينة الديوانية التي تصدرت موجة الاحتجاجات وتقع إلى الجنوب من كربلاء الوضع نفسه، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس فيما قطع متظاهرون أغلب الطرق بإطارات سيارة مشتعلة لمنع الموظفين من الوصول إلى مقر عملهم فيما انسحبت قوات الأمن لتجنب وقوع مواجهات معهم، كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف، واستمرت الاعتصامات دون وقوع أعمال عنف.

البصرة والناصرية

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وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية حيث تقع حقول رئيسية للذهب الأسود الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، واعتصم متظاهرون عند شركة نفط ذي قار الحكومية شرق الناصرية، لكن العمل تواصل في حقول النفط الواقعة في كلا المحافظتين.

واستمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد، وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن التي تتستر خلف جدران أسمنتية، وذلك غداة مقتل ستة أشخاص جراء ثلاثة انفجارات شبه متزامنة وقعت في مناطق متفرقة في بغداد.

تطورات ميدانية في المدن العراقية

- تحرير اللواء ياسر عبدالجبار الذي اختطف قبل أيام

- قطع الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية جنوب العراق

- استمرار الاعتصامات في مدن الكوت والبصرة والنجف

- اعتصام متظاهرين عند شركة نفط ذي قار الحكومية