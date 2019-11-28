الاحتلال يشن غارات على مواقع حماس

وقال مصدر أمني في غزة «إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة نفّذت بعد منتصف الليل وفجر أمس عدّة غارات عدوانيّة على مواقع للمقاومة وأراض خالية، أسفرت عن وقوع أضرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات».
وأوضح المصدر أنّ الطيران الحربي «أطلق سبعة صواريخ على موقع عين جالوت، التابع لكتائب القسام، في مدينة خانيونس» جنوب القطاع، وتابع «تمّ استهداف موقعين آخرين للمقاومة في منطقة المحررات».
وذكر شهود عيان أنّ «طائرة استطلاع إسرائيليّة استهدفت بصاروخ أرضًا زراعيّة شرق مدينة غزة».
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