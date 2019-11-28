لبنان: عون يبدأ الاستشارات النيابية اليوم

فيما وجه الرئيس اللبناني ميشيل عون الجيش والقوى الأمنية بالتحرك لعدم تكرار مشاهد العنف ومنع تعرّض المتظاهرين للأملاك العامة، أكدت مصادر لبنانية قريبة من قصر بعبدا لمحطة محلية، أن التشاور حول اسم الرئيس المكلف إضافة إلى الاتصالات مع الكتل حول الترتيبات اللوجستية أرجأ تعيين موعد الاستشارات بين 24 و48 ساعة.

وقالت مصادر مطلعة بقصر الرئاسة اللبناني، إن الرئيس ميشال عون سيجري استشارات نيابية ملزمة اليوم الخميس لاختيار رئيس الوزراء القادم.

ولفتت المصادر إلى أنه ستكون هناك تدابير جديدة بطلب من رئيس الجمهورية، علمًا أن الجيش قام بواجبه كاملا ليل أمس ومشاهد «حرب السنتين» ولّت إلى غير رجعة، والمطالب الحياتية لها أولوية لكن الأمن قبل كل شيء.

توقيف 16 شخصا

من جهته، أعلن الجيش اللبناني على تويتر توقيف 16 شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة الماضية، وأوضح أنه تم التعرض للممتلكات العامة في طرابلس وعدد من المصارف وأحد المباني الحزبية.

وأشار إلى أن 33 عسكريا أصيبوا جراء إلقاء قنابل مولوتوف تجاه العسكريين ورشقهم بالحجارة، مضيفا أنه تم إلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر، ولفت إلى أن وحدات الجيش تمكنت من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق والقضاء يباشر التحقيق مع الموقوفين.

من جهة أخرى، سقط عدد من الجرحى في إشكال في بلدة بكفيا في جبل لبنان عندما حاول موكب لأنصار «التيار الوطني الحر» الدخول إلى البلدة فمنعهم أنصار حزب «الكتائب اللبنانية» وأغلقوا الطريق، فيما تدخّل الجيش اللبناني لفض الإشكال، وتمكن من فتح الطريق.

لقاء نيابي

وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء نيابي على أنه «لا يجوز ممارسة الديكتاتورية لا في الشارع ولا في المؤسسات»، وأكد «أن عمل اللجان النيابية انطلق اليوم «أمس»، وهي مدعوة لإنجاز جدول أعمالها من قوانين ومشاريع تجارية تحقق مطالب الناس، خاصة موازنة 2020».

حماية المحتجين

على صعيد آخر، طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش اللبناني بحماية المحتجين السلميين، وعدم استخدام القوة المفرطة ضدهم، وأكدوا في بيان لهم أمس أن الجيش اللبناني لم يتمكن من توفير حماية للمحتجين السلميين إثر تزايد الهجمات التي تقوم بها مجموعات تابعة لـ»حزب الله الإرهابي» ضدهم في وسط بيروت، وقالوا «يتعين على السلطات اللبنانية أن تأخذ على محمل الجد المظالم الاجتماعية والاقتصادية للمتظاهرين.

حزب الكتائب اللبنانية

- أحد أبرز الأحزاب السياسية اللبنانية

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- تأسس كحركة قومية شبابية سنة 1936 على يد بيار الجميل

- تحول إلى حزب سياسي سنة 1952

- ناصر الحزب الرئيس كميل شمعون خلال أحداث 1958

- حصل في انتخابات عام 2018 على 3 مقاعد

- تيار ذو أكثرية مسيحية في لبنان

التيار الوطني الحر

- حزب سياسي لبناني رئيسه جبران باسيل

- تيار سياسي لبناني واسع التمثيل

- ينادي بدولة مدنية تقوم على أساس احترام الأفراد

- أقوى تيار ذي أكثرية مسيحية في لبنان

- اشتباكات بين أنصار التيار الوطني وحزب الكتائب