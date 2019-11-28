تواصل الاضطرابات في تشيلي

وتتواصل موجة الاحتجاج التي بدأت في 18 أكتوبر وفق سيناريو أصبح اعتياديا في سانتياغو، حيث تبدأ الأيام بشكل طبيعي ثم تخرج تجمعات في وسط المدينة تليها في آخر النهار صدامات بين المتظاهرين الأكثر تشددا وقوات حفظ النظام، وكذلك حرائق وعمليات سرقة تُنسب إلى مجموعات منظمة من الجناة.
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