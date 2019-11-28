كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت قوات الأمن العراقية، مساء الأربعاء، الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.

وقام محتجون عراقيون بحرق القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق.

وأصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية خلال مواجهات مع قوات الأمن، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقرالقنصلية الإيرانية.

وأعلنت قيادة شرطة النجف فرض حظر التجول في المحافظة، فيما أعلن المحافظ يوم الخميس عطلة رسمية، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في المدينة. وقال محافظ النجف لؤي الياسري، إن الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة معطل، الخميس، عدا الدوائر الامنية والصحية والخدمية، وذلك لقطع أكثر الطرق بسبب التظاهرات التي تشهدها المناطق الرئيسية في المحافظة. Advertisements