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اختارت الوكالة العالمية لوسائط الإعلام، محسن متولي لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، ضمن التشكيل المثالي لمباريات نهاية الأسبوع عبر العالم.
ووضعت الوكالة، الذي تعتمد على نسبة التصويت بالإضافة لإحصائيات خاصة، قائد الفريق الأخضر إلى جانب مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم.
وضمت التشكيلة التي تواجد بها صاحب 33 عاما، أسماء كبيرة على غرار الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني غوزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وهيونغ مين سون جناح توتنهام الإنجليزي.
وتم اختيار متولي نظير المستوى الكبير الذي قدمه في اللقاء الذي جمع فريقه بالوداد الرياضي، السبت الماضي، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأحرز متولي ثنائية بالإضافة لتقديمة تمريرة الهدف الرابع للرجاء في شباك الفريق الأحمر، والذي مكن النسور من تعديل الكفة بأربعة أهداف في كل شبكة، بعدما كانوا متأخرين بأربعة أهداف لواحد قبل 15 دقيقة على نهاية زمن المباراة الأصلي.
ونجح الرجاء في اقتناص بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الكأس العربية، مستفيدا من تعادله في لقاء الذهاب بهدف لمثله، الذي كان هو الطرف المستضيف خلاله.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقه في “ديربي العرب”.. متولي ضمن أفضل تشكيلة عبر العالم _صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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