“الساحر” زياش يقود أجاكس للفوز على ليل وصدارة المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا

قاد النجم المغربي حكيم زياش، فريقه أجاكس أمستردام الهولندي، لتحقيق انتصار ثمين، على مضيفه ليل الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب ” ببير موروي”، في إطار الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وكان للنجم المغربي النصيب الأوفر من هذا الانتصار، بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بطريقة جميلة، قبل أن يمرر تمريرة على المقاس لزميله بروميس الذي أضاف ثاني الأهداف في الجولة الثانية.

هذا الانتصار، مكن أجاكس من اعتلاء صدارة هذه المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق هدفين عن مطارديه تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني.