برشلونة يسقط دورتموند بثلاثية ويضمن تأهله للدور الثاني

عزز فريق برشلونة الإسباني صدارته للمجموعة السادسة، ضامنا تأهله للدور الثاني من منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتصر على بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب “كامب نو”، برسم الجولة قبل الأخيرة.

وأنهى أصحاب الأرض الجولة الأولى متقدمين بهدفين نظيفين، سجلهما كل من لويس ساواريز، في الدقيقة 29، وليونيل ميسي في الدقيقة 33، بينما ظهر الفريق الضيف بوجه جد متواضع.

الجولة الثانية، تحسن فيها أداء الفريق الألماني، لكن محاولاته لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس تير شتيغن، بل أكثر من ذلك، سيضيف الفرنسي غريزمان ثالث أهداف برشلونة في الدقيقة 67، حسم به المباراة بشكل مبكر.

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ولم يسعف الهدف الذي وقعه الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 77، نادي “أسود الفستفال” من تجرع ثاني هزائمه في هذه المجموعة.

لتنتهي المباراة، بانتصار برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليعزز “البلاوغرانا” صدارته ب11 نقطة، بينما تجمد رصيد دورتموند في 7 نقاط بالمركز الثالث.

وفي المباراة الأخرى عن نفس المجموعة ارتقى انتر ميلان للمركز الثاني، بسبع نقاط أيضا، بعد أن عاد بانتصار ثمين على زفيردا التشيكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.