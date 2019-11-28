دار الإفتاء تكشف عن حكم اختلاء الرجل والمرأة في المصعد وسيارة الأجرة

كشفت دار الإفتاء المصرية، الحكم بشأن وجود رجل وامرأة أجنبية عنه، داخل المصعد وهل يعد ذلك خلوة؟

وكان سؤال قد ورد إلى صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء في نصه: “ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة حلال أم حرام شرعا؟”، حيث صرح مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى عمرو الورداني، بأن الأمر يعتمد أساسا على مضمون الكلام.

وقال إذا كان الحديث يدور في فلك الدراسة والمعروف والأعراف وفي كنف الاحترام، فالإسلام لا يحرم ذلك، مضيفا أن الممنوع ليس أن يتكلم الرجل مع المرأة وإنما في أي موضوع يخوضون وما هو التصرف الذي يتبعون.

وقدم عمرو الورداني خلال حديثه، مثالا عن الاختلاء في المصعد وفي التاكسي، حيث أفاد بأن الحكم ليس على مجرد الحديث وإنما عن مضمون الحديث، مضيفا أن وجود المرأة مع الرجل في المصعد أو في سيارة الأجرة ليس خلوة.

وبين أن الخلوة تكون عند تواجد ذكر وأنثى في غرفة مغلقة بمفتاح بحيث لا يمكن لأحد دخولها.