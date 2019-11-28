الشروع ببناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرعت الحكومة الإسرائيلية، خلال الأسابيع الماضية، ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف تسيون"، المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، والتي كانت قد صادقت عليها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أنه مع اكتمال البناء في المستوطنة التي تضم حاليا 96 وحدة، ستتحول "نوف تسيون" إلى أكبر مستوطنة إسرائيلية داخل الأحياء الفلسطيني في القدس.

وأفادت منظمات غير حكومية إتمام مراحل البناء المخططة في "نوف تسيون"، سينتهي إلى توسعتها حتى تصل إلى 550 وحدة استيطانية، وبناء فندق بسعة 150 غرفة، وسيكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل ما تبقى من أراضي المقدسيين.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المستوطنة أنشأت كحي خاص من قبل مستثمرين يهود، في قلب بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة؛ حيث تقدم مستثمرون يهود مطلع تسعينيات القرن الماضي بمشروع لبناء مئات الوحدات الاستيطانية على ما مساحته 114 دونمًا، وتمت المصادقة على المشروع في عام 1993، وتم تأجيل البناء حتى عام 2002، وتم إسكانها بالمستوطنين قبل نحو ثمانية أعوام.

وبحسب الصحيفة، فإن الأرض التي تم تخصيصها لتوسيع المستوطنة، كانت موضع نزاع قانوني لفترة طويلة، وقبل عقد من الزمن، حاول رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، شراء المنطقة لمنع توسع المستوطنة، لكن المحاولة باءت بالفشل، وفي النهاية استحوذت الإسرائيلي رامي ليفي، على الأرض.

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ووفقًا لـ"هآرتس"، فإن الأرض اليوم مملوكة لليفي ورجل الأعمال الأسترالي اليهودي، أحد مؤسسي شركة "سكايب"، كيفن بريمستر.

ولفت الموقع إلى إن البناء الحالي ليس سوى المرحلة الأولى من المشروع، وتشتمل المرحلة الثانية على خطتين لبناء 350 وحدة سكنية، وفندق، وقطار هوائي.

أما في المرحلة الأخيرة من المشروع، فسيتم بناء 550 وحدة استيطانية، وفندق مكون من 150 غرفة وبنايات للخدمات العامة.

يذكر أن الشركة المنفذة للمشروع، قررت بناء جدار حول المنطقة تحت حراسة الأمن الإسرائيلي بعد الاحتجاج الفلسطيني على المشروع، وبعدها تمت إقامة الأبنية وإسكانها بالمستوطنين.