شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 12:48 صباحًا, 28 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش اللبناني بحماية المحتجين السلميين، وعدم استخدام القوة المفرطة ضدهم.

وأكدوا في بيان لهم اليوم أن الجيش اللبناني لم يتمكن من توفير حماية للمحتجين السلميين إثر تزايد الهجمات التي تقوم بها مجموعات تابعة لـ “حزب الله الإرهابي” ضدهم في وسط بيروت.

وقالوا: إنه يتعين على السلطات اللبنانية أن تأخذ على محمل الجد المظالم الاجتماعية والاقتصادية للمتظاهرين والاعتراف بحقوق الشعب اللبناني الأساسية وتلبيتها.

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