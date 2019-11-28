حاصباني: طالبنا بإلغاء كل التوظيفات التي حصلت بعد قانون سلسلة الرتب

اشار نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني الى اننا طالبنا بإلغاء كل التوظيفات التي حصلت بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب او عدم تجديدها، وحين طرحنا الموضوع تم رفضه من قبل الفرقاء.
واوضح حاصباني في حديث تلفزيوني، ان العقد لا يتم ان لم يوافق عليه الوزير، وبالتالي يصبح هذا العقد غير قانوني ويمكن توقيفه فورا.
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