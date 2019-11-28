شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يدعو الأحزاب تقديم حلول للمشكلات المطروحة لنواب المحافظين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اللواء محمد الغباشى نائب رئيس حزب حماة الوطن، جميع الأحزاب والقوى السياسية، أن تقدم تدعم للشباب الذين تم تعينيهم مؤخرا فى حركة المحافظين الجديدة، وذلك عن طريق تقديم ملفات لهم تحتوى على الأزمات التى تعانى منها المحافظات ومقترحات لحلها.

وقال "الغباشى" فى تصريحات لـ"الخليج 365": خطوة جيدة من الدولة بتعيين 23 نائبا ليصبح إجمال نواب الشباب فى المحافظات 35 نائبا مما يدفع إلى احياء وقوة دفع للأحزاب، كما أنها فرصة قوية للشباب للتدريب والتأهيل داخل المناصب التنفيذية.

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وتابع: تمكين الشباب كان حلم راود الكثير والآن أصبح واقع، موضحا أن وجود الشباب فى المحافظات والأجهزة التنفيذية اضافة ستنعكس على حيوية ونشاط داخل المناصب القيادية فى المحافظات، موضحا أن الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب مكان جيد ومتميز حيث تم من خلالها اختيار عدد من الشباب الذين حضروا مؤتمرات الشباب منذ 2016.

وأضاف: "بعد تعيين عدد من الشباب فى منصب نائب محافظ، يتحكم على القوى السياسة التعاون معهم ومساعدة هؤلاء الشباب فى أداء عملهم" مضيفًا :"حزب حماة وطن يجيب عليه بكافة أماناته أن يتعاون مع نواب المحافظين ويقدم الملفات التى سيحتاجون إليها فى أداء عملهم".

وتابع: "الشباب طاق إيجابية، لذلك أرى أنه يجب على جميع أمانات المحافظات للأحزاب السياسية تقديم الملفات ومطالب أهالى المحافظات مع مقترحات والحلول التى تساهم فى انهاء الازمات التى تتواجد فى المحافظات، ليختار منها نواب المحافظين الحلول الأنسب".