شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا مطالبا باستغلال السياحة الدينية: نمتلك ثروة قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف السياحة الدينية، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، خاصة فى ظل أن القطاع يشهد ازدهار كبير خلال الأيام الماضية.

وأوضح طوبيا، أن ملف السياحة يشهد خطوات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، ونتج عن ذلك زيادة نسبة معدلات نمو القطاع بشكل غير مسبوق عن السنوات الماضية، وذلك نتيجة تضافر جهود المؤسسات جميعها، وتأكيد على أن الدولة حريصة على الاهتمام بهذه القضية، من أجل عودة السياحة المصرية لطبيعتها مرة أخرى، وريادتها عالميا.

وطالب عضو مجلس النواب، ضرورة الاهتمام بملف السياحة الدينية، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات تجعلها رائدة فى مجال السياحة الدينية، لعل أبرزها مسار العائلة المقدسة، الذى يعتبر واحدا من الكنوز الأثرية، وعلى الرغم من ذلك لم تستفيد منه الدولة كما يجب باعتباره ثروة قومية بالشكل المطلوب حتى الآن.