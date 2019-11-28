شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب المصرى الديمقراطى يثمن اختيار 5 نواب محافظين من تنسيقية الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خطوة اختيار خمسة نواب محافظين من الشباب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكد الاتحاد أنه لا مفر من الاعتماد على السياسيين كخطوة أساسية لتطوير الحكم المحلي.

وتابع أن خطوات التحول الديمقراطي المنشودة تطالب بأن يتبع التعجيل بقانون الانتخابات المحلية والتشريعية، وفتح مجال الحريات والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، ودعم الحياة الحزبية في مصر كمسار أساسي لعملية التحول الديمقراطي.

وأوضح شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن العمل السياسي هو سبيلُنا الأوحد لتحقيق التنمية في مصر ، ونتمسك بكافة الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور المصري للمواطنين في اختيار ممثليهم في الأجهزة المحلية ومساءلتهم ، وندعو دائماً الشباب للاشتراك في العمل السياسي السلمي كضمان لبناء نظام ديمقراطي عادل.