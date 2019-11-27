وزير الصحة يمنع المستشفيات من اشتراط الآداء المسبق قبل التكفل بالحالات المستعجلة

وجه وزير الصحة خالد آيت الطالب، مراسلة لمسؤولي المؤسسات الاستشفائية، لعدم اشتراط الآداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة التي تتوافد على المستشفيات.

ويقول آيت الطالب في هذه المراسلة، التي وجهها خلال الأيام القليلة الماضية لمسؤولي المراكز الاستشفائية، أنه يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، مطالبا بتطبيق سليم للمقتضى من النظام الداخلي للمستشفيات، والذي ينص على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.

وأوضح الوزير آيت الطالب، أنه يتعين على الأطر الطبية عدم ترك الحالات المستعجلة جائهة بين المصالح وقاعات العلاج، بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات، مقابل استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، وإحالتها على القبول العادي، مضيفا أنه لا يمكن التكفل بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، بعد الآداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل.

وحسب وزير الصحة، فإنه إذا كان القيام بالتكفل الطبي أولا قبل النظر في إجراءات آداء مصاريف العلاج تمليه خصوصية الحالة المستعجلة، فإن ذلك لا يعفي حسب قوله، المستفيد من التكفل المذكور من آداء المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة إليه، وفي حالة تعذر آداء المبالغ المستحقة، يدعو الوزير إلى الشروع الفوري في تطبيق إجراءات تحصيلها، وفق النصوص القانونية المعمول بها.