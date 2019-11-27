شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون عراقيون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت المصادر أنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل الحادث. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة.
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