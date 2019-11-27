شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون عراقيون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة ومصادر بالدفاع المدني، إن محتجين عراقيين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب العراق وأضرموا فيها النار اليوم الأربعاء. وأضافت المصادر أنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل الحادث. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة.

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