طرابلس ـ د ب أ: أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس وجود نشاط عسكري في منطقة حقل الفيل النفطي ، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير تفيد بحصول أي أضرار مادية أو بشرية. وقال المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس: ” ندعو كافّة الأطراف لوقف العمليات في محيط الحقل، إنّ ضمان سلامة عاملينا هي أولويتنا القصوى؛ وأي تصعيد لأعمال العنف سيترتّب عليه اخلاء الحقل ووقف الإنتاج.” ويقع حقل الفيل في جنوب غرب ليبيا بمنطقة مرزق ويحتوى حقل الفيل النفطي العملاق، حتى عام 2007، على أكثر من 2ر1 مليار برميل من الاحتياطيات، وهو أكبر حقل نفط في حوض مرزق الجنوبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا: دعوات لوقف العمليات العسكرية بمحيط (الفيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.