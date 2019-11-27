الزياني يبحث مع جريفيث تطورات الأوضاع في اليمن

الرياض ـ العمانية: اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض مع مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية. تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي.

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