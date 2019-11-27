الفسطينيون ينددون باحتجاز الاحتلال جثامين شهدائهم

عدوان إسرائيلي على غزة القدس المحتلة ـ الخليج 365:

نددت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. وصرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة قدري أبو بكر في بيان صحفي امس بأن قرار بينيت “تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم”.وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل “التي تثبت يوما بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة”. الى ذلك، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر امس عدوانا جديدا على قطاع غزة المحاصر. وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخين على الأقل غرب خان يونس ما أدى إلى أضرار جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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