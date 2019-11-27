مصر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية

القاهرة ـ وكالات: أدى المحافظون المصريون الجدد ونوابهم أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وشمل قرار التعيين 16 محافظا جديدا هم: عبد الحميد عبد العزيز للقليوبية، وجمال نور الدين لكفر الشيخ، وعصام سعد ابراهيم لأسيوط، وأحمد عبد الله الأنصاري للفيوم، وطارق رحمي للغربية، وطارق الفقي لسوهاج، ومحمد الشريف للإسكندرية.، وخالد شعيب لمطروح، وأشرف الدرديري لقنا، وشريف فهمى بشارة للإسماعيلية، وأشرف عطية عبد الباري لأسوان، وعمرو حنفي للبحر الأحمر، وإبراهيم الشهاوى للمنوفية، ومحمد هاني جمال الدين لبنى سويف، وأسامة القاضي للمنيا، وأيمن مختار للدقهلية.

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