العراق: تحذير من صدام أهلي والافراج عن 2500 متظاهر

بغداد ـ وكالات: حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من صدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام في العراق، معلنا إطلاق سراح 2500 موقوف، اعتقلوا أثناء التظاهرات التي تشهدها العراق منذ قرابة الشهرين. وقال عبد المهدي، في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، مساء أمس الاول إن “القضاء أطلق سراح 2500 موقوف والمتبقي 240″، مبينا أن “المتبقي من الموقوفين هم على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد إكمال الإجراءات القانونية”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”. وصرح عبد المهدي بأن الدولة لا يمكن لها أن تبقى مكتوفة الايدي أمام حالات قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين منذ الأول من الشهر الماضي. وقال إن “الناس تريد أن تعود الى مصالحها لأنها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الايدي أمام مثل هذه الأمور وإلا سينهار النظام العام ، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير” . وأضاف أن “التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق”. وتابع:” بعد الأول من الشهر الماضي حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات أضرّت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة وعلى من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لأنها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين”.

وتواصلت الاضطرابات الأمنية في العراق أمس على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات لليوم الـ 34 على التوالي وسط انتشار كبير لقوات مكافحة الشغب. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وساحتي التظاهر في بغداد شهدت الليلة الماضية انتشارا كبيرا لقوات مكافحة الشغب على خلفية الاضطرابات الأمنية وقطع الطرق والشوارع والجسور وشل الحركة بشكل شبه كامل وإغلاق الطرق بالإطارات مع المحافظات المجاورة.

الى ذلك، قالت مصادر أمنية وطبية عراقية أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 في بغداد في ثلاثة تفجيرات منفصلة مساء أمس الاول. وأوضحت المصادر أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في حي الشعب شمال العاصمة بسبب تفجير دراجة نارية. وأضافت أن دراجة نارية ثانية انفجرت في حي البياع في الجنوب الغربي مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ستة. وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حي البلديات الشرقي مما تسبب في مقتل شخص وإصابة أربعة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجيرات لكن تنظيم “داعش” سبق وأن نفذ هجمات مماثلة في بغداد ومحافظات أخرى.