قائد عمليات نينوى: لا توجد اي حالة هروب بسجن التسفيرات

اكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، الاربعاء، انه لا توجد اي حالة هروب بسجن التسفيراتفي المحافظة.
وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، ان "حالة من الضوضاء حدثت في سجن التسفيرات".
واضاف ان "هناك سيطرة كاملة على السجن ولاتوجد اي حالة هروب".
فيما اكد مصدر امني، ان "اطلاق النار الذي وقع داخل السجن هو من القوات الامنية"، مشيرا الى ان "المنطقة المحيطة بالسجن مطوقة بالكامل تحسبا لوقوع اي طارئ".
يذكر ان وسائل اعلامية نشرت خبرا ان عدد من السجناء في سجن التسفيرات بنينوى حاولوا الهروب من السجن.
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