كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني في النجف، الاربعاء، ان فرقها متواجدة قرب مقر القنصلية الايرانية لمحاولة اخماد الحريق الذي اندلع فيها، فيما بين انه لا وجود للقوات الامنية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مبنى القنصلية الايرانية في محاولة لاخماد الحريق الذي اندلع فيها".
واضاف ان "مبنى القنصلية يفتقر لوجود قوة امنية للحماية"، مشيرا الى ان "المتظاهرين المتواجدين قرب القنصلية يمنعون عجلات الاطفاء من التقرب واخماد الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني بالنجف: نتواجد قرب القنصلية الايرانية ولا وجود لقوات امنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.