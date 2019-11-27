الدفاع المدني بالنجف: نتواجد قرب القنصلية الايرانية ولا وجود لقوات امنية

كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني في النجف، الاربعاء، ان فرقها متواجدة قرب مقر القنصلية الايرانية لمحاولة اخماد الحريق الذي اندلع فيها، فيما بين انه لا وجود للقوات الامنية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مبنى القنصلية الايرانية في محاولة لاخماد الحريق الذي اندلع فيها".

واضاف ان "مبنى القنصلية يفتقر لوجود قوة امنية للحماية"، مشيرا الى ان "المتظاهرين المتواجدين قرب القنصلية يمنعون عجلات الاطفاء من التقرب واخماد الحريق".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقدموا اليوم على حرق القنصلية الايرانية في النجف.