فالنسيا وتشيلسي يتعادلان ويؤجلان الحسم للجولة الاخيرة

وافتتح كارليس سولير التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة "40" ونجح تشيلسي في معادلة النتيجة عن طريق الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في أقل من دقيقة من زمن اللقاء. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين تشيلسي وفالنسيا بهدف لمثله.



وشهد اللقاء خروج تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي بداعي الإصابة ودخول ميتشي باتشواي بالدقيقة "46" والذي ذرف بالدموع لاسبتداله. وشهد اللقاء خروج تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي بداعي الإصابة ودخول ميتشي باتشواي بالدقيقة "46" والذي ذرف بالدموع لاسبتداله. واستطاع الأمريكي كريستيان بولسيتش في إضافة الهدف الثاني لتشيلسي بالدقيقة "50" من زمن اللقاء. وتصدى كيبا، حارس تشيلسي لركلة جزاء من دانييل باريخو، قائد فالنسيا في الدقيقة "65" من اللقاء. وتعادل فالنسيا في الدقيقة "80" عن طريق واس بتسديدة مميزة لم يستطع كيبا، حارس تشيلسي التصدي لها.



ورفع تشيلسي رصيده لـ 8 نقاط في وصافة المجموعة خلف فالنسيا المتصدر بفارق الأهداف بينما أياكس الهولندي ثالثا برصيد 7 نقاط قبل مواجهته الليلة مع ليل الفرنسي. ورفع تشيلسي رصيده لـ 8 نقاط في وصافة المجموعة خلف فالنسيا المتصدر بفارق الأهداف بينما أياكس الهولندي ثالثا برصيد 7 نقاط قبل مواجهته الليلة مع ليل الفرنسي. ستحسم الجولة الأخيرة بين تشيلسي وليل وأياكس أمام فالنسيا، المتأهل من المجموعة لدور الـ16 من تشامبيونزليج والمقرر لها في 10 كانون الاول المقبل.

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