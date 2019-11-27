انتخاب هيئة إدارية جديدة للاتحاد العراقي للرياضة الجامعية

2019-11-27 | 21:08
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جرت في الجامعة المستنصرية، اليوم الأربعاء، انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي للرياضة الجامعية، وبحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد.
ومن ثم جرت عملية التصويت، بسحب الثقة، من عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، لتجري بعد ذلك اجراء عملية التصويت في الانتخابات التكميلية لسد الشواغر التي نتجت عن عملية سحب الثقة، وذلك وفقاً للمادة (7/4) من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986.
واسفرت نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد عن فوز كل من أحمد وليد عبد الرحمن ومازن نهير لامي وثامر كاظم ارحيم وحامد يوسف حميد وظاهر غناوي محمد ومتين سليمان صالح، مع إستمرار كل من حسام المؤمن وعلي عبد الحسن في العضوية بعد تجديد الثقة بهم من قبل الهيئة العامة.
وبعد ذلك التأمت الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي للرياضة الجامعية في اجتماعها الأول، وتم توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، حيث تم اختيار حسام سعيد المؤمن رئيساً للاتحاد بالإجماع فيما تولى منصب نائب الرئيس علي عبد الحسن حسين، في حين تولى منصب امين السر احمد وليد عبد الرحمن والأمين المالي ظاهر غناوي محمد.
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