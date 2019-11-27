المحافظات التي اعلنت عطلة يوم غد الخميس

اعلنت عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الخميس. وقررت ادارة محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لثلاثة ايام ليشمل يوم غد الخميس، على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة من قطع الطرق والجسور فيها. Advertisements كما قررت محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم غد لذات السبب. وقرر محافظ النجف لؤي الياسري تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس في المحافظة، بجميع دوائر الدولة عدا الدوائر الامنية والصحية والخدمية، عازيا السبب الى قطع اكثر الطرق بسبب التظاهرات التي تشهدها بعض الشوارع الرئيسية.

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