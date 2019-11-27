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2019-11-27 | 21:02
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كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية، محمد قاسم، عن جائزته التي تسلمها في مباراة افتتاح "خليجي 24" امام قطر، امس الثلاثاء.
وقال قاسم في هذا الصدد في حديث للسومرية نيوز، "انفي نفيا قاطعا تسلم اي هدية او سيارة او شقة باستثناء هدية افضل لاعب في المباراة التي هي عبارة عن هاتف محمول".
وعن ثنائيته في مباراة الامس، أكد قاسم: "فخور جدا بما قدمناه يوم امس، فوز مهم في بداية المشوار الخليجي يعطينا دافع معنوي كبير لتقديم الافضل وطموحنا اللقب".
وتابع "اهدي هذا الفوز والاهداف الى العراق الحبيب بجميع اطيافه وبالخصوص المتظاهرين وابي وامي".
وفي سياق متصل، افاد مصدر مقرب من قاسم بأن "اللاعب قام بشراء منزل في محافظة النجف لكنه لم يسدد المبلغ بالكامل".
واوضح ان "قاسم يحتاج الى 40 مليون دينار من اجل اكمال مبلغ شراء المنزل وينتظر تسلم مستحقاته من نادي القوة الجوية ليسدد دينه".
قاسم خطف الانظار في افتتاح "خليجي 24" امس امام قطر بعدما سجل ثنائية رائعة قاد من خلالها اسود الرافدين للفوز الاول في "خليجي 24".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. محمد قاسم يكشف جائزته ويرد على شائعات الهدايا الباهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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