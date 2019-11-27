مكتب المدرسي ينفي حرق مكتبه

نفى مكتب المرجع الديني محمد تقي المدرسي في كربلاء، الاربعاء، الانباء التي نشرت بشأن حرق مكتبه. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "نظراً لكثرة تساؤل المؤمنين من أنحاء العالم؛ نعلمكم بأن لا صحة لخبر حرق أيٍ من مكاتب المرجعية الدينية في العراق". Advertisements واعرب المكتب عن امله ان "يعم العراق وأهله بالأمن والسلام". ونشرت وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي خبرا تضمن انه تم احراق مكتب المرجع الديني محمد تقي المدرسي.

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