41 ألف دولار وفيلا ريفية.. راتب رعاية كلبين سنويا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حياة مرفهة براتب ضخم في انتظار سعيد الحظ الذي يقع عليه الاختيار لرعاية كلبين من سلالة "جولدن ريتريفر"، والعيش معهما في منزل ريفي فاخر مكون من 6 طوابق في لندن.

وتبحث شركة التوظيف Silver Swan Recruitment عن شخص مناسب من محبي الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب؛ ليشغل وظيفة مدبر لأحد المنازل الريفية الفاخرة الواقعة في حي كينسينجتون الراقي بالعاصمة البريطانية لندن، بهدف رعاية كلاب مالك العقار مقابل 41 ألف دولار سنويا، شاملة السكن والطعام.

حسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، تشمل المهام اليومية الخاصة بالتدبير المنزلي للمرشح المقرر اختياره تمشية الكلبين أوسكار وميلو مرتين يومياً صباحاً ومساءً، وإدارة مواعيدهم، والتسوق لشراء المواد الغذائية، وتحية الزوار، وتلقي المكالمات، والإدارة العامة للمنزل.

وأضاف الموقع: "كما سيُطلب أحياناً من الموظف المختار أداء بعض الأعمال المنزلية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك غسل الملابس والطبخ لمالك المنزل النباتي".

أما فيما يخص متطلبات هذه الوظيفة فمنها: أن يكون الشخص المتقدم لديه شغف بالكلاب ورعايتها، وخبرة في رعاية الحيوانات الأليفة، ونشيط ويتمتع بصحة جيدة، وأيضا لديه خبرة في التدبير المنزلي والطبخ.

