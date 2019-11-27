احتجاجات العراق وإيران وفساد أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: ولي العهد السعودي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية، قرقاش عن زيارة ولي العهد السعودي: أهلا بالشريك والحليف المحب، والجارديان: تركيا تحايلت على حظر واشنطن تصدير الطائرات المسيرة، ومحكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، وإطلاق سراح 2500 موقوف خلال احتجاجات العراق، و"هيومن رايتس" تطالب إيران بتحقيق مستقل في أحداث "ثورة البنزين"، وتدهور الاقتصاد وتنامي اليأس.. وقود الموجة الثالثة لاحتجاجات إيران، وتقرير أمريكي: حزب الله يسعى لتفكيك الجيش اللبناني ووأد المظاهرات.

كما تتابعون أيضاً: "مراسلون بلا حدود" تدين ترهيب إيران للصحفيين وعائلاتهم، ومليشيات السراج تهاجم حقل الفيل النفطي في ليبيا، و"رايتس ووتش" تطالب تركيا بوقف الانتهاكات شمالي سوريا، ودمشق: وفد تركيا يعطل اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، وإسرائيل تقرر احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كرهائن، والبرلمان الأوروبي يوافق على فريق المفوضية الجديدة برئاسة فان دير لاين، و"نخبة أردوغان".. قيادات حزبية مترفة غارقة في الفساد والمحسوبية، وخامنئي يعترف ضمنيا باتساع نطاق الاحتجاجات بعد أن وصفها بـ"المؤامرة".

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الكويت تخطط للاستثمار في طرح أرامكو السعودية، إيكيا تستثمر 200 مليون يورو في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، والذهب يقود تراجع المعادن النفيسة إثر تصريحات ترامب، والإمارات والسعودية.. توافق قوي وشراكة اقتصادية متكاملة، و61 مليار دولار.. انكماش الأرباح الصناعية في الصين خلال أكتوبر، ووزير الطاقة الروسي: أوبك+ قد تبحث تعديل حصص إنتاج النفط، وتفاؤل التجارة يقلص خسائر النفط بفعل مخزونات أمريكا.

وإلى الملاعب تجدون: بايرن ميونيخ يوقظ مساعيه للتعاقد مع ساني، وفي التكنولوجيا: ماذا فعلت ساعة أبل في قلب مسنة أمريكية؟ مفاجأة.

وفي الفن تقرأون: خطة "ديزني بلاس" لتفادي أخطاء نتفليكس، بينما في المنوعات: قصة صداقة بين كلبة و5 قطط.. أنقذتهم في ليلة مثلجة.

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