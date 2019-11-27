فيديوجراف.. ليفربول يضع أنشيلوتي تحت مقصلة الإقالة من تدريب نابولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي للخروج بلاعبيه من النتائج الكارثية، وذلك خلال مواجهة ليفربول مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، أكدت أنه في حال خسارة نابولي من ليفربول، فإن المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عاما سيرحل عن تدريب "البارتينوبي".

فريق الجنوب الإيطالي لم يتذوق طعم الفوز في جميع المسابقات منذ انتصاره على ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 3-2 يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الجولة الخامسة من البطولة.

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ويحتل نابولي وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

وكان أنشيلوتي تولى القيادة الفنية لنابولي في صيف 2018، ومنذ ذلك الحين لم يتوج بأي لقب وخاض 68 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق الفوز في 37 وتعادل في 17 وخسر 14 لقاء، وسجل الفريق تحت قيادته 119 هدفا واستقبل 67.

"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي، نتائج نابولي السيئة في الفترة الماضية التي قد تطيح بأنشيلوتي من منصبه.