الجيش الليبي يؤمن حقل الفيل النفطي بعد طرد الإرهابيين

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات تؤمّن حقل الفيل النفطي مع المحافظة على الأمور الفنية والمنشآت.

وقال خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، الأربعاء، إن الطيارين والوحدات العسكرية أجبروا المليشيات على الهروب من الحقل، وسلاح الهندسة العسكرية يمشطه خوفاً من الألغام.

وأضاف أن قوات الجيش أجبرت المليشيات التي هاجمت حقل الفيل النفطي، جنوب مدينة أوباري، على الهروب تجاه مشروع تساوة الزراعي الذي يتبع بلدية وادي عتبة بالجنوب الليبي.





وأشار إلى أن الأوضاع في جميع مناطق الجنوب جيدة، وظهر ذلك من خلال زيارة اللواء الأبعج لمدن الجنوب حتى وصل لمنطقة إيسين التاريخية بين الجزائر وليبيا.

وشدد على أن آمر المناطق العسكرية الجنوبية لم يدخل الحقول النفطية في الجنوب خلال زيارته مدن الجنوب، لأنها مدنية وتحميها قوة حرس المنشآت، وذلك تطبيقاً لأوامر القائد العام بإبعاد المظاهر المسلحة عن الحقول النفطية.

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وكشف المسماري حقيقة ما حدث، الأربعاء، بحقل الفيل قائلاً: "إن الحقل منذ فبراير تحت تأمين القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلا أن 25 إلى 27 آلية مسلحة هاجمت الحقل بعدما أغضبتها زيارة اللواء الأبعج للجنوب والدعم الشعبي للجيش الليبي في الجنوب".

وأضاف أن "مجموعة الحماية التابعة لحرس المنشآت اضطرت للانسحاب، لكيلا تقوم بعمليات عسكرية قرب الحقل، وتهدد مؤسسات الدولة".





وأشار إلى أن المتحدث باسم حكومة فايز السراج تبنى هذه العملية، ونقلت قنوات الإخوان الإعلان.

ومن جانبه، قال قائد مجموع المناطق العسكرية الجنوبية بالجيش الليبي اللواء أبوالقاسم الأبعج، إن التمركزات الأمنية أعطت لغرفة العمليات تمامها بالسيطرة الكاملة على الوضع الأمني بحقل الفيل.

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه سيتم الدفع بوحدات عسكرية ضمن عمليات تعزيز، وفرض الأمن لتأمين حقل الفيل النفطي، وحماية قوت الليبيين، وعمليات تأمين مناطق الجنوب الليبي تسير وفق الخطة الموضوعة من قبل القائد العام.

وأدت اعتداءات مليشيات حكومة السراج على حقل الفيل النفطي لوقف الإنتاج في الحقل، الذي ينتج 70 ألف برميل يومياً، وتتشارك في إدارته المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مع شركة إيني الإيطالية.