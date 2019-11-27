ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة العشرين المقبلة في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن "العلاقات المتينة بين السعودية والإمارات مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شئون المنطقة والعالم".



ودعا ولي العهد السعودي الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة العشرين المقبلة في السعودية.

وأضاف بن سلمان، خلال لقائه اليوم مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات أن "عمق العلاقات بين البلدين انعكس بشكل جلي من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين".

Advertisements

وتابع ولي العهد السعودي "نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك يبنى على مكامن القوة للسعودية والإمارات".

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وعددًا من كبار المسئولين بالدولة لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.

وتستند العلاقات الأخوية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى أسس راسخة من التاريخ المشترك والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها.

وتمثل علاقات البلدين الثنائية التي ارتقت الى مستوى الشراكة الاستراتيجية ركنًا أساسيًا من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج والأمن القومي العربي، إضافة إلى منظومة الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها.

وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطورًا هائلًا وتقدمًا كبيرًا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.