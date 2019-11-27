شكرا لقرائتكم الجيش المصري ينشر فيديو لاعترافات الإرهابي هشام عشماوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بث الجيش المصري فيديو لاعترافات الإرهابي هشام عشماوي والذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامه شنقاً مساء الأربعاء.

وتضمن الفيديو اعترافات عشماوى، حول واقعة إستهداف وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم ، وقيامه برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى الذي يترأسه تنفيذ العملية الانتحارية بقيادة السيارة المفخخة وتفجيرها أثناء مرور الموكب.

واعترف عشماوي خلال التحقيقات باشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية في قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، كما استهدف مع آخرين عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وكشفت التحقيقات ضلوع عشماوي بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" المُكنى "أبو أسماء" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده، وكان العنصر المذكور تحت التحفظ بحراسه شرطية.

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كما تولى عشماوي قيادة المجموعة الإرهابية خلفاً للمكنى "أبو محمد مسلم"، واستخدم سيارة عبر الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني مستهدفا المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

وذكرت المحكمة أن عشماوي هاجم ناقلة دبابات محملا عليها دبابة من نوع "إم. 60" في طريق القاهرة-الإسماعيلية، وكذلك إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند أثناء تحركها بطريق القاهرة-الإسماعيلية، وأدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير تلك السيارات.

واعترف عشماوي خلال التحقيقات بتأسيسه حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكانت مصر قد تسلمت عشماوي في مايو/أيار الماضي خلال زيارة خاطفة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا.

وقضت المحكمة العسكرية في مصر، الأربعاء، بالإعدام شنقاً للإرهابي، عشماوي، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفرافرة".