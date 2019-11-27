زاسبيكين: حزب الله يمثل الاغلبية في البرلمان ومن الطبيعي ان يتمثل بالحكومة

اشار السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين الى اننا نريد في لبنان التوازن والمنافسة العادلة بين الجميع ان كان على الصعيد السياسي او الاقتصاد في الكهرباء في الغاز والكهرباء وغيرها، وحتى الان مهمة القضاء على الارهاب في المنطقة لم تستكمل، ويجب على الاوروبيين القلق بحال حصل اي ازمة في لبنان، ويجب ان نتفاهم على التداعيات السلبية بحال تفاقم الاوضاع.
وشدد زاسبيكين في حديث تلفزيوني، على انه يجب اتخاذ القرار بالنسبة للحكومة والحوار واولويات القضايا المطروحة. واكد ان الاولوية للاستقرار والامن في البلد، وروسيا لا تتدخل في الشأن اللبناني. واوضح ان حزب الله يمثل الاكثرية النيابية في البرلمان، ومن الطبيعي ان يكون له تمثيل بالحكومة.
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