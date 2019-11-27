المسماري: سلاح الجو استهدف تجمعات الإرهابيين الذين دخلوا حقل الفيل النفطي

أكّد المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​، في ​مؤتمر​ صحفي، أن "سلاح الجو استهدف تجمعات الإرهابيين التي دخلت حقل ​الفيل​ النفطي"، مشيرًا الى "أننا نقوم بتمشيط حقل الفيل النفطي بعد طرد الإرهابيين منه".



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