أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الحديث مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اليوم كان جيدًا"، مشيرًا الى "أننا نرحب ب​الحوار الوطني​ الذي دعا اليه الرئيس دوكي كفرصة للشعب الكولومبي للعمل معًا من أجل تعزيز ​السلام​ و​الأمن​ والازدهار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نرحب بالحوار الوطني الكولومبي وحديثي مع دوكي كان جيدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.