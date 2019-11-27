المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف والأمن ينسحب برفقة الهيئة الدبلوماسية

أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في محافظة النجف العراقية.، وكانت قوات "سوات" المكلفة بحماية القنصلية الايرانية في النجف الاشرف انسحبت قبل اقتحامها وبرفقتها الهيئة الدبلوماسية.

والى ذلك، أعلنت شرطة محافظة النجف فرض حظر التجول في المحافظة جنوب العراق.

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