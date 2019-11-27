أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ عن أن "​الولايات المتحدة​ تقف إلى جانب ​أوكرانيا​ في جهودها للتوصل إلى حل سلمي في شرق أوكرانيا"، مشيرًا الى أن "دعمنا لسيادة أوكرانيا لا يتزعزع ونحن ملتزمون بالعمل مع حلفائنا وشركائنا للضغط على ​روسيا​ للوفاء بالتزاماتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ملتزمون بالعمل مع حلفائنا للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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