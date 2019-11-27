أكد رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ في حديث تلفزيوني له أنه "يمكن تفسير النصوص بالاتجاه الايجابي وأن تكون حصانة الوزير هي فقط من أجل القرارات السياسية التي يتخذها في عمله كوزير ضمن ​السلطة​، أما في ما خص العمل الاداري فيجب أن تكون المحاسبة له أمام ​القضاء​ العادي ولا حصانة له".

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كانت هذه تفاصيل خبر القاضي عطية: بالعمل الاداري يجب أن تكون المحاسبة للوزير أمام القضاء العادي ولا حصانة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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