زحمة امام محطات الوقود في صور

اصطف العشرات من المواطنين بسيارتهم أمام ​محطات الوقود​ في صور نتج عنها زحمة اأام تلك المحطات التي شهدت اقبالا من المواطنين على تعبئة آلياتهم وسيارتهم، بعد إعلان نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ عن الإضراب المفتوح الذي يبدأ يوم غد.

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