اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تعليقا على ملف التوظيف غير القانوني، الى انه غير صحيح ان لا رقابة والعمل في المجلس النيابي يدل على أن الارادة موجودة، واكد ان كل توظيف بعد آب 2017 هو عمل مخالف للقانون، ونحن لدينا تقرير من مجلس الخدمة المدنية حول الموظفين، وهناك فقط 460 من اصل 5473 موظف تم توظيفه وفق الاصول، واكد ان هناك ارادة في مجلس النواب ويمكن المحاسبة.
واكد كنعان في حديث تلفزيوني، ان النقص ليس بالقوانين بالتطبيق ويمكن محاكمة الوزراء ولا لخلق التبريرات، ويجب ان اتخاذ القرارات في القضاء وان تتابع بالغرف المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان عن ملف التوظيفات: النقص ليس بالقوانين بل بالتطبيق ويمكن محاكمة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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