كنعان عن ملف التوظيفات: النقص ليس بالقوانين بل بالتطبيق ويمكن محاكمة الوزراء

اشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ تعليقا على ملف التوظيف غير القانوني، الى انه غير صحيح ان لا رقابة والعمل في ​المجلس النيابي​ يدل على أن الارادة موجودة، واكد ان كل توظيف بعد آب 2017 هو عمل مخالف للقانون، ونحن لدينا تقرير من ​مجلس الخدمة المدنية​ حول الموظفين، وهناك فقط 460 من اصل 5473 موظف تم توظيفه وفق الاصول، واكد ان هناك ارادة في ​مجلس النواب​ ويمكن المحاسبة.

واكد كنعان في حديث تلفزيوني، ان النقص ليس بالقوانين بالتطبيق ويمكن محاكمة الوزراء ولا لخلق التبريرات، ويجب ان اتخاذ القرارات في ​القضاء​ وان تتابع بالغرف المختصة.