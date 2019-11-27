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المنخفض الجوي يستمر حتى مساء غد الخميس حيث ينحسر تدريجياً

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ المسائية ان يسيطر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى مساء غد الخميس حيث ينحسر تدريجياً.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ و تساقط ​أمطار​ متفرّقة ،كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات تنحسر ​الامطار​ تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، يتحول الطقس الى غائم جزئيّاً مساءً.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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