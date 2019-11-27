المنخفض الجوي يستمر حتى مساء غد الخميس حيث ينحسر تدريجياً

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ المسائية ان يسيطر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى مساء غد الخميس حيث ينحسر تدريجياً.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ و تساقط ​أمطار​ متفرّقة ،كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات تنحسر ​الامطار​ تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، يتحول الطقس الى غائم جزئيّاً مساءً.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات.