المنخفض الجوي يستمر حتى مساء غد الخميس حيث ينحسر تدريجياً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة المسائية ان يسيطر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى مساء غد الخميس حيث ينحسر تدريجياً.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة و تساقط أمطار متفرّقة ،كما يتكوّن الضباب على المرتفعات تنحسر الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، يتحول الطقس الى غائم جزئيّاً مساءً.
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات.
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