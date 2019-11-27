مراد: تدنى الاستيراد بشكل ملحوظ وهذه فرصة لكي نستصلح أرضنا

أكّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​اقتصاد​ ​البقاع​ يعتمد إلى حدٍّ كبير على الإنتاج الزراعي وفي الآونة الأخيرة تدنى الاستيراد بشكل ملحوظ وهذه فرصة لكي نستصلح أرضنا ونعزز ​الزراعة​ لتحقيق الاكتفاء الذاتي".

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