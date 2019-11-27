الصمد: يجب أن يحقق مع أي شخص يخالف القانون حتى الوزراء

أكّد النائب ​جهاد الصمد​، في تصريح تلفزيوني، أنه "تبين أن لا احترام للقانون وموضوع التوظيف العشوائي كان له عشرات الجلسات في ​لجنة المال والموازنة​ والتوقيت الأكبر للتوظيف السياسي كان في فترة ​الانتخابات​".

وشدد الصمد على أنه "يجب العمل على استعادة الثقة بين المواطن و​السلطة​"، مشيرًا الى أنه "يجب أن يحقق مع أي شخص يخالف القانون حتى الوزراء"، متسائلًا: "لم سيكون هناك حصانة لحماية الفاسدين؟"

