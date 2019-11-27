الصمد: يجب أن يحقق مع أي شخص يخالف القانون حتى الوزراء

أكّد النائب جهاد الصمد، في تصريح تلفزيوني، أنه "تبين أن لا احترام للقانون وموضوع التوظيف العشوائي كان له عشرات الجلسات في لجنة المال والموازنة والتوقيت الأكبر للتوظيف السياسي كان في فترة الانتخابات".
وشدد الصمد على أنه "يجب العمل على استعادة الثقة بين المواطن والسلطة"، مشيرًا الى أنه "يجب أن يحقق مع أي شخص يخالف القانون حتى الوزراء"، متسائلًا: "لم سيكون هناك حصانة لحماية الفاسدين؟"
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